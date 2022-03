La mélatonine, c’est cette hormone que le cerveau produit lorsqu’il détecte que la lumière commence à tomber. C’est elle qui apporte la somnolence et prépare au sommeil. La plupart des gens prennent de la mélatonine à court terme pour soulager les problèmes de sommeil temporaires, comme le décalage horaire (ou jet-lag) par exemple. L’intérêt d’une cure de mélatonine c’est qu’elle réinitialise en quelque sorte l’horloge biologique interne pour mieux dormir. Et ça, sans effets secondaires communs à la plupart des somnifères délivrés sur ordonnance. " Des études montrent qu’elle peut vous aider à vous endormir sept minutes plus vite, augmenter votre temps de sommeil total de huit minutes et améliorer la qualité du sommeil en général ", nous indique la Fondation pour le sommeil.