C’est un sujet qui divise, et ce, jusque dans les foyers. La question du vaccin contre le Covid-19 ne fait pas toujours l’unanimité au sein des familles et encore moins chez les plus jeunes. Surtout que depuis plus d’un mois, la vaccination contre le Covid-19 chez les mineurs est autorisée en Belgique.

Et si l’autorisation des parents est obligatoire pour les mineurs de 12 à 15 ans, ce n’est pas le cas pour les mineurs de 16 à 17 ans. "En vertu de la loi relative aux droits du patient et dans ce contexte, on estime qu’en principe, chaque jeune âgé de 16 ans ou 17 ans est capable de décider s’il souhaite se rendre ou non au centre de vaccination. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir l’accord d’un parent ou d’un tuteur légal, pour se faire vacciner", indique l’Agence pour une vie de qualité (Aviq).

En France en tout cas, l’accord d’un seul parent est nécessaire pour la vaccination d’un mineur de moins de 16 ans contre le Covid-19, une décision prise en vue d’accélérer la vaccination et d’éviter un confinement des écoles à la rentrée. Une question sur la vaccination qui sème la discorde dans certains couples où le désaccord lié à la vaccination est bien présent.

(...)