L'augmentation des chiffres est constatée dans tous les groupes d'âge. "25% des nouvelles contaminations touche les 20-30 ans. Mais les nouvelles contaminations augmentent aussi chez les + de 30 ans", a-t-il déclaré. Le sud du pays est particulièrement touché, avec le Brabant wallon en tête. Dans le Hainaut et Liège, on constate la plus grande augmentation de cas en valeur absolue.