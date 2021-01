La nouvelle formule WW+ vient d’arriver avec en ambassadrice la chanteuse Vitaa qui a perdu 7 kg et ne les a pas repris depuis un an. Pour assouvir les bonnes résolutions de janvier, c’est tentant… Mais en fait, est-ce aussi facile et complet dans la prise en charge qu’on nous le vante ? "Je dirais que c’est la moins mauvaise des solutions pour perdre du poids car on est encadré, il y a des propositions de menus, apparemment maintenant des indications pour les protéines/lipides/glucides des aliments", évalue la diététicienne Shoshana Dalpès.