Comment les virus sont-ils influencés par les températures ?

"Cela dépend du type de virus. Il y en a certains qui aiment bien le froid et au contraire d’autres qui y résistent bien. Ça varie vraiment d’un virus à un autre. Il n’y a pas de règles générales. On voit des épidémies virales en été et d’autres en hiver."