Depuis le début de la crise du coronavirus, plusieurs annonces de nouveaux tests de diagnostic ont été faites, de sorte qu’il devient compliqué de dresser un panorama complet détaillant la spécificité de chacun d’eux.

De manière schématique, on peut cependant distinguer deux grandes catégories. Les tests de biologie moléculaire et les tests sérologiques - et parmi eux, des tests rapides -.

Quels qu’ils soient, “il s’agit toujours soit d’amplifier le matériel génétique du virus (RT-PCR étant le plus répandu), soit de rechercher un antigène du virus, soit de rechercher des anticorps”, nous dit le Dr Jean Ruelle, virologue et chercheur qualifié à l’Institut de recherche expérimentale et clinique de l’UC Louvain. Entre l’infection et le moment où le virus peut être dépisté, il y a un temps de latence correspondant à ce qu’on appelle la “fenêtre diagnostique” où il n’est pas possible de savoir si une personne est infectée. Ensuite le virus devient détectable à partir d’un prélèvement réalisé là où le virus se multiplie, par frottis ou aspiration naso-pahryngée en pratique. Deux catégories de tests sont possibles : un test qui recherche l’ARN appelé RT-PCR ou la recherche d’antigène”.