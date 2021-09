1. Préférez une brosse à dents électrique. Elle offre un nettoyage plus précis, car elle se faufile dans tous les coins de la bouche et élimine plus de plaque dentaire. Les brosses à poils souples sont à privilégier par rapport aux poils durs qui sont plus agressifs pour l’émail et les gencives. Brossez toujours de la gencive vers la dent. Face avant et face arrière !

2. Au moins 2 minutes de brossage. En France, par exemple, la durée de brossage est comprise entre… 43 et 47 secondes. Or, 2 minutes, c’est un minimum. Et cela deux fois par jour, le matin après le petit-déjeuner, le soir avant le coucher. Les enfants peuvent utiliser un sablier, qui a un côté ludique et utile.

3. En cas d’infection à la Covid 19, changez de brosse à dents. Changez de toute façon de brosse tous les 3 mois.

4. Rincez votre brosse à dents. Laissez-la sécher tête en haut à l’air libre, à l’écart des autres brosses à dents de la famille. Celles-ci ne peuvent se toucher entre elles.

4. Choisissez un dentifrice avec un taux de fluor adapté. Le fluor permet d’éviter les caries. Jusqu’à 6 ans, on utilise un dentifrice à 1 000 ppm de fluor. Après 6 ans, on peut passer à 1 450 ppm. Un petit pois de dentifrice suffit. Ne rincez pas totalement votre bouche après le brossage. Laisser un peu de dentifrice sur les dents prolonge l’action du fluor, qui continue à exercer son action protectrice contre les caries.

5. N’attendez pas d’avoir mal pour aller voir votre dentiste. Une visite chez le dentiste doit être prévue une fois par an. En cas de saignements réguliers, consultez ! Cela peut être le signe d’une maladie parodontale débutante. Si vous remarquez un saignement isolé, pas d’affolement, vous avez peut-être brossé un peu trop fort ! Pour les adultes, un détartrage annuel est généralement conseillé.

6. Dentifrice bio ou naturel : vérifiez sa composition. Certains ne contiennent pas du tout de fluor, ou pire, ont du glucose dans leur composition. Autrement dit de sucre, l’ennemi numéro un des dents. Ne vous brossez pas les dents avec du jus de citron ou du bicarbonate de soude censés blanchir vos dents. Ils sont trop abrasifs pour l’émail. Par contre, le bicarbonate de soude peut être utile en cas de gingivite. Diluez une cuillerée de bicarbonate de soude alimentaire dans un verre d’eau, à utiliser en bain de bouche jusqu’à amélioration.

7. Tous les bains de bouche ne se valent pas. Ceux vendus en pharmacies et conseillés par votre dentiste après une intervention, sont à usage thérapeutique et ont en général une action désinfectante. D’autres sont vendus dans le commerce pour prévenir les risques de caries, de parodontite ou la mauvaise haleine. Il est alors déconseillé de les utiliser tous les jours car ils peuvent détruire la flore buccale indispensable pour lutter contre le développement de bactéries.

8. Brossez-vous la langue de temps en temps. La face externe de la langue est parfois couverte de bactéries qui peuvent contribuer, notamment, à une mauvaise haleine. Utilisez des brosses à langue qui ressemblent à des grattoirs.

9. Les appareils dentaires fixes se brossent comme de vraies dents. Deux minutes, deux fois par jour avec une brosse souple.

10. Nettoyez très minutieu­sement votre appareil d’orthodontie. La plaque dentaire ou des résidus de nourriture peuvent s’incruster dans les espaces entre les attaches. Un nettoyage insuffisant peut provoquer l’apparition de taches et de caries.

11. Ne négligez pas les espaces interdentaires. Leur nettoyage, à l’aide de fil dentaire ou de brossettes, permet de retirer les débris alimentaires que la brosse à dents ne peut pas éliminer.

12. Bien entretenir sa prothèse, c’est la conserver plus longtemps. Pour les appareils dentaires amovibles, évitez de les porter plus de 24 h d’affilée pour ne pas déformer la gencive. L’idéal est de nettoyer sa prothèse après chaque repas en la frottant avec une brosse à dents très douce pour préserver la résine. En fin de journée, placez la prothèse dans un bain nettoyant antiseptique pendant au moins 15 minutes.

13. Vous ne pouvez pas vous laver les dents ? Mâchez un chewing-gum sans sucre ! Même si cela ne remplace pas le brossage, ça augmente la production de salive, qui aide à éliminer des débris alimentaires et notamment du sucre. La salive neutralise l’acidité engendrée par les bactéries bucco-dentaires.

14. Finissez vos repas par du fromage, qui va apporter du calcium par contact et neutraliser les acides formés par les bactéries à partir des sucres. Pas de problème si on se brosse les dents après, car le calcium sera déjà fixé sur les dents.

15. Évitez jus de fruits et sodas, limitez alcool et tabac. Les premiers provoquent des attaques acides sur vos dents à l’origine de caries. Alcool et tabac, eux, favorisent le développement de problèmes bucco-dentaires, et sont évidem­ment à déconseiller.