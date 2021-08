Pendant les grandes vacances, on lâche plus volontiers sur les horaires, sur la façon de s’alimenter de la famille et les enfants en profitent. Sauf que la rentrée approche à grand pas. Le bon moment pour faire un point concernant le premier repas de la journée, le petit-déjeuner.

Celui-ci est essentiel pour rompre le jeûne de la nuit qui peut atteindre 11 à 12 heures. Un enfant ayant moins de réserves qu’un adulte et bougeant plus (vous aussi vous avez remarqué ?), il aura besoin de manger pour reconstituer ses réserves nutritionnelles. Ce qui va les aider tout au long de la matinée dans leur concentration, leur attention et leurs facultés de réflexion, de mémorisation et d’analyse.

Enfin, ça c’est la théorie. Parce que souvent, le petit-déjeuner se compose d’aliments trop sucrés, trop gras et pas assez protéinés. Un bol de céréales provenant d’industries agroalimentaires et c’est parti… Or, les protéines sont un boosteur, pourrait-on dire.

D’abord, elles apportent tout ce qu’il faut pour synthétiser la tyrosine, un acide aminé qui augmente la production de dopamine. Celle-ci est une molécule impliquée dans "le contrôle moteur, l’attention, le plaisir et la motivation, le sommeil, la mémoire et la cognition", explique le CNRS.

En plus, les protéines permettent de connaître un sentiment de satiété plus long. Tout bénéf pour l’école !

Le petit-déjeuner doit donc se composer " non pas d’aliments sucrés mais bien d’un apport céréalier brut, de protéines et de fruit frais. Quand je parle de céréales, il faut comprendre des céréales entières, non industrielles donc non enrichies en sucres, pas précuites… Par exemple de l’avoine, du quinoa ", explique le docteur Fruytier, nutritionniste. On peut également leur préférer du pain multi-céréales avec du beurre, du jambon, du fromage… Le mieux pour les enfants, c’est de choisir des produits ayant le ratio glucides/protéines le plus intéressant. Un conseil : regardez sur la liste des éléments nutritionnels et comparez : moins de 10 g de sucre pour 100 g d’aliments, c’est le mieux… On peut aussi pencher pour des produits laitiers plus riches en protéines comme le yaourt grec ou le skyr islandais, à mélanger à un fruit et des céréales.

Des études ont montré que les petits-déjeuners trop sucrés non seulement provoquaient des coups de barre mais augmentaient l’appétit pour tout le reste de la journée. Ce qui n’aidera pas l’enfant à tenir un régime alimentaire varié et équilibré. Ni l’adulte en devenir qu’il représente : les bonnes habitudes se prennent dès l’enfance. Et en parlant de ça, cela commence par une bonne hydratation : de l’eau au saut du lit permet d’éveiller le corps et l’appétit.