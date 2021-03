Suite à la résurgence de cas de coronavirus observée dans tout le pays, les écoles sont à nouveau pointées du doigt. Deuxième lieu à clusters actifs derrière les entreprises, les salles de classe sont depuis plusieurs mois considérées comme un lieu de forte contamination.

Comment l’expliquer ? Plusieurs enseignants dénoncent certaines largesses de la part de directeurs concernant la prise de décisions de fermeture ou de mise en quarantaine face à des cas de Covid. " Parfois, on sent que les responsables sont assez réticents à l’idée de fermer l’école après la découverte de personnes malades ou positives, confie une professeure qui enseigne dans une grande école bruxelloise. On sait ce que ça engendre : des enfants chez leur famille, des parents qui ne travaillent pas et parfois une forme de décrochage scolaire. Souvent, on doit insister alors que les faits sont là. "