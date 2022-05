La saison des allergies au bouleau est sur sa fin que voici le rhume des foins causé par la vague de pollen due aux graminées. "On commence à voir arriver les patients qui sont très atteints mais ce n’est qu’un début, explique le médecin généraliste Caroline Fortpied. Cela va aller croissant, même si on a été alertés d’un gros pic lundi sur Bruxelles." Il commence à faire beau, chaud, sec et venteux, "toutes les conditions pour que le pollen soit bien présent et stagne dans l’air".

Résultat : rhinite, c’est-à-dire nez encombré et qui coule ; conjonctivite plus ou moins forte avec des yeux qui deviennent rouges, larmoyants, qui chatouillent et qui piquent et des éternuements réguliers. "Les plus sensibles sont aussi atteints d’une toux irritante et sèche durant la journée. Bien sûr, ces symptômes s’intensifient si l’on est dans le jardin, si l’on tond l’herbe : la toux peut s’intensifier et amener à une sensibilisation au niveau bronchique", poursuit la généraliste.

"Concernant les personnes asthmatiques, cela peut mener à des crises et des difficultés respiratoires." N’oubliez pas votre puff !

Avec tout ça, une sensation de fatigue peut s’installer et les questions commencent à fuser. Et si c’est le Covid ? Le docteur Fortpied rassure : "Si l’on ressent un rhume accompagné d’une toux sèche et que l’on se sait allergique, il ne faut pas s’inquiéter outre mesure. Ce à quoi il faut être vigilant, c’est la température et les courbatures qui sont des symptômes du Covid et non des rhinites allergiques. Celles-ci se remarquent par des yeux larmoyants et des éternuements. Qui sont exclusifs aux allergies."

Un conseil donné par le Dr Meulemans : "Prenez un anti-isthaminiques, si vous souffrez d’allergies, cela apaisera totalement vos désagréments. En cas d’allergie en plus d’un Covid, le soulagement ne sera pas vraiment au rendez-vous."

S’il y a le moindre doute, une fatigue persistante, l’impression de perdre vraiment le goût et l’odorat, "un auto-test même s’il n’est pas fiable à 100 % est quand même un bon indicateur, poursuit le docteur Fortpied. Et bien sûr, vous pouvez contacter votre médecin qui pourra vous prescrire un test."

Enfin, Caroline Fortpied prévient qu’on est au début de la saison et qu’en juin et juillet, les pics les plus importants seront atteints. La saison pollinique est de plus en plus longue. Une désensibilisation, autrement appelée immunothérapie allergénique auprès d’un professionnel ORL peut être une solution efficace pour les personnes les plus atteintes.