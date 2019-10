Santé Quand on ronfle, on est souvent prêt à tout essayer pour que cela cesse. Les solutions proposées en pharmacie ou sur internet ne manquent pas. Voici celles qui sont vraiment utiles.

L’écarteur nasal - intéressant si le problème vient du nez

Le principe : deux petites ailettes en silicone ou en plastique qui se glissent dans les narines pour les écarter et faciliter le passage de l’air.

Efficace pour qui ? Ceux qui ont les narines qui se pincent en respirant, soit 5 à 10 % des ronfleurs d’après les ORL. C’est le cas si le nez a été cassé, mais la cause peut aussi être anatomique (difficile de le savoir sans un examen, sauf si on émet un sifflement par le nez en dormant). "L’écarteur pourra diminuer mais pas éliminer totalement le ronflement s’il y a aussi un problème de langue ou de luette trop relâchée", note le Dr Yves-Victor Kamami, ORL. Les bandelettes nasales à coller à l’extérieur du nez sont moins gênantes, mais un peu moins efficaces.

Le spray nasal ou buccal - il dépanne en début de nuit

Le principe : il tapisse la muqueuse nasale ou le fond de la gorge avec un produit lubrifiant (gomme de xanthane, aloé véra) pour limiter les vibrations. Des huiles essentielles (menthol ou pin) contractent les tissus et dégagent un peu le nez. On peut associer les deux, en commençant par celui pour le nez.

Efficace pour qui ? Ceux chez qui une sensation de nez bouché au coucher ou une soirée trop arrosée annonce un ronflement rapide. "Ils n’agissent que 30 minutes à 1 heure pas plus, donc sont utiles en début de nuit", précise le Dr Kamami.

L’orthèse mandibulaire - efficace pour la majorité des ronfleurs

Le principe : cette gouttière à placer sur les dents ouvre les voies aériennes en propulsant la mâchoire, donc la langue, vers l’avant afin de libérer le passage de l’air au niveau de la gorge. Les orthèses universelles sont dix fois moins chères que celles sur mesure. Il faut les mouler soi-même sur ses dents après les avoir trempées dans l’eau bouillante.

Efficace pour qui ? La majorité des ronfleurs (80 % environ, selon les ORL), chez qui la langue limite le passage de l’air et la luette vibre contre le fond de la gorge, notamment en raison d’un surpoids ou de l’âge. "S’il n’y a plus de rétrécissement des voies respiratoires, il n’y a plus de turbulence, donc plus de vibration et plus de ronflement", résume le Pr Frédéric Chabolle. Des études récentes montrent qu’elle réduit aussi les apnées du sommeil dans 50 à 70 % des cas. "Au long cours, l’orthèse sur mesure sera plus efficace et mieux tolérée qu’une orthèse universelle, qui peut gêner en cas de petite bouche ou de dents fragiles", estime le Dr Kamami. L’orthèse est contre-indiquée en cas de parodontite, s’il manque des dents ou s’il y a un problème de mâchoire. Les orthèses Oniris et SomnoFit sont celles sur lesquelles il y a eu le plus d’études cliniques. Leur durée de vie est d’environ 18 mois.

La ceinture anti-ronflement - elle oblige à dormir sur le côté

Le principe : certaines reprennent l’idée de la balle de tennis. Elles s’attachent autour du buste et une sorte de demi-sphère vient se placer dans le dos pour empêcher que l’on s’allonge dans cette position (mais pas dans les autres). D’autres analysent la position et vibrent si on se remet sur le dos.

Efficace pour qui ? Ceux qui ronflent, surtout lorsqu’ils dorment sur le dos. Les tests cliniques réalisés sur la ceinture Ronfless dans une clinique du sommeil à Meyzieu (Rhône) sont positifs : le temps de sommeil sur le dos diminue de 79 % et le nombre d’apnées du sommeil baisse aussi de 74 %, sans diminuer le temps de sommeil total. "Les derniers modèles de ceinture qui vibrent légèrement ont été testés et ne semblent pas non plus gêner le sommeil", rassure le Pr Chabolle.

L’oreiller positionnel est utile si on arrive à dormir avec.

Bombé au milieu, il oblige à dormir sur le côté, et aidera donc ceux qui ronflent surtout sur le dos. Le problème, c’est qu’on risque de l’écarter au cours de la nuit. Et il peut parfois être trop dur pour la nuque.

Ça, en revanche, on oublie

La bague anti-ronflement : rien ne prouve que l’acupuncture marche contre les ronflements.

Les pastilles et languettes lubrifiantes : moins efficaces que les sprays pour atteindre le fond de la gorge.

Le sac à dos : son airbag antiposition sur le dos est gênant.