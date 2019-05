Les ronflements provoquent la sécrétion d’hormones bienfaisantes impliquées dans le bien-être, l’humeur et la lutte contre la douleur : la sérotonine, la dopamine, les endorphines. Cela explique le sentiment de bien-être immédiat pour le chat et pour celui qui en profite.

Ces vibrations rassurent

Comme peuvent le faire les voix graves, ces vibrations sourdes et régulières qui traversent tout le corps rassurent. Elles traduisent un sentiment de puissance procurant un sentiment de sécurité et de protection à celui qui en bénéficie.

Le chat ronronne aussi lorsqu’il est malade. Par exemple, en cas de fracture, la cicatrisation osseuse est plus rapide chez le chat que chez le chien. Pour l’être humain, les basses fréquences agissent aussi sur les cellules osseuses et ont une action directe sur les articulations. Elles sont utilisées pour soulager les douleurs de la fibromyalgie. On peut supposer aussi que le ronronnement a une action sur les nerfs sensitifs. C’est une forme de neurostimulation : via les nerfs, les basses fréquences bloquent l’accès à la douleur.

Ils créent du lien social

Enfin, le ronronnement est créateur de lien social pour le chat (c’est le premier signal de la mère au chaton qui peut ronronner à 2 jours) et pour l’homme (la présence du chat éloigne la solitude). Le développement des bars à chat, l’introduction des chats dans des maisons de retraite, les écoles… en sont la preuve.