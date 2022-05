Durant la crise sanitaire, le calendrier vaccinal des enfants a été fortement perturbé. "Durant la crise, l’accent a été mis sur le fait d’essayer de maintenir les consultations ONE et la vaccination en pédiatrie (jusqu’à 15 mois), et comme on a mis la priorité sur la primo-vaccination, il y a un certain retard au niveau des doses de rappel, indique le docteur Julie Frère, pédiatre infectiologue au CHU de Liège. Chez certaines familles, on a également constaté une certaine peur de se déplacer durant la pandémie, ce qui a provoqué un retard dans la vaccination des enfants. En fermant des consultations, on a dû aussi reporter des rendez-vous dont une proportion d’enfants venait pour recevoir leur vaccin."

(...)