Les insomnies, tout le monde ou presque connaît, cela nous laisse fragile, pantelant, fatigué. À côté de cela, il y a aussi le mauvais sommeil, dont on n’est pas toujours conscient. Il est le fait de nombreux réveils nocturnes induits par des apnées du sommeil par exemple, des éléments extérieurs : les cycles ne s’enchaînent plus bien. Et tout cela épuise.