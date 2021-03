Dans l'émission CQFD, diffusé sur La Trois, le ministre bruxellois Alain Maron (écolo) s'est exprimé sur la première phase de la campagne de vaccination en Belgique qui, selon lui, a fonctionné : "".

Il a également évoqué les problèmes de livraison qui freinent cette campagne : "L'autre problème, ce sont les livraisons. Seul Pfizer est capable de nous donner un rythme effectif de livraisons plusieurs semaines à l'avance. Pour tous les autres vaccins, nous recevons les rythmes de livraisons semaines après semaines".

"Si nous donnons un flacon à un médecin généraliste, au moment où il ouvre le flacon il devra directement avoir dix personnes devant lui prêtent à être vaccinées"

De son coté Sabine Tordeur, coresponsable de la Taskforce vaccination a répondu aux interrogations sur le fait que les médecins généralistes étaient, pour l'instant, écartés de la campagne de vaccination alors même qu'ils sont probablement décisifs pour donner confiance à la population vis-à-vis des vaccins : "Nous comprenons l'enthousiasme des médecins généralistes à prendre part à cette campagne de vaccination. Mais au niveau de la logistique, il n'y a pas que la température de conservation qui pose problème. Il y a aussi le fait que les vaccins contre le Covid-19 se présentent en flacons multidoses. Nous avons pour Moderna ou AstraZeneca des flacons de dix doses. Une fois que le bouchon du flacon est percé, il faut administrer les dix doses dans un délai de six heures. ce qui veut dire que si nous donnons un flacon à un médecin généraliste, au moment où il ouvre le flacon il devra directement avoir dix personnes devant lui prêtent à être vaccinées et ce avec un écart de 15 minutes pour qu'elles puissent être surveillées."

L'AstraZeneca efficace à 94% trente jours après son injection

Par ailleurs, Sabine Tordeur a annoncé des résultats intéressants au Royaume-Uni, où 1,5 million de personnes ont été vaccinées avec des doses Pfizer et AstraZeneca, ce qui permet d'obtenir plus d'informations sur l'efficacité des différents vaccins selon les tranches d'âge mais aussi de rassurer sur l'AstraZeneca : "Nous avons maintenant des données réelles sur toutes les catégories d'âge, qui prouvent qu'Astrazeneca est aussi efficace que Pfizer et Moderna, mais aussi que 30 jours après la première dose, il a déjà un degré d'efficacité de 94%. Cette fois-ci, avec tellement de personnes âgées, on peut se dire que le vaccin d'Astrazeneca fonctionne aussi chez les plus de 55 ans. Cette publication doit encore être officialisée".