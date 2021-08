Sous forme de capsules, gélules ou sachets, les probiotiques sont devenus un produit phare des rayons des compléments alimentaires. Ces micro-organismes vivants – généralement des bactéries ou des levures – sont largement utilisés pour soulager les troubles digestifs, notamment les diarrhées induites par la prise d’antibiotiques.

Utilisés depuis des décennies, ces produits sont considérés comme sans danger. “Pour autant, très peu de travaux ont évalué leurs méfaits potentiels. Ce n’est pas parce qu’on les utilise depuis longtemps que l’on peut dire qu’ils sont sans danger. Pour preuve, des effets secondaires, en particulier chez les personnes fragiles, sont documentés mais ils restent mal quantifiés”, relève le Pr Éric Oswald.

Un risque pour certains malades

De fait, l’ingestion de ces compléments alimentaires n’est pas anodine. “Le premier risque lié à l’usage des probiotiques est infectieux, indique le Pr Pascal Crenn. Des cas d’infections bactériennes ont été décrits chez des patients souffrant de maladies digestives, notamment de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, immunodéprimés ou porteurs de prothèses cardiaques ou de cathéter. Des bactéries ou des levures ont pu traverser la barrière intestinale, souvent altérée chez ces malades, et se retrouver dans le sang. Cela a provoqué des cas de septicémies, mais également des infections du cœur, appelées endocardites infectieuses.”

À ce jour, aucun cas d’infection n’a été décrit chez des personnes en bonne santé. “Cela suggère que les probiotiques en eux-mêmes n’ont pas ou très peu d’effet toxique. Néanmoins, chez des personnes malades, ces micro-organismes peuvent entraîner des complications infectieuses, parfois sévères,” décrypte Frédérick Barreau. “C’est pour cette raison que je déconseille fortement l’usage des probiotiques aux patients atteints de cancer, notamment ceux souffrant de cancers digestifs, mais également aux malades suivant un traitement qui modifie leur système immunitaire, comme les patients transplantés,” complète le Pr Crenn.

Dans le domaine de l’oncologie encore, la prise de probiotiques en automédication pourrait interférer avec les traitements anticancer. Si certaines études montrent qu’ils pourraient améliorer leur efficacité, des travaux américains récents suggèrent le contraire : les probiotiques diminueraient l’efficacité de l’immunothérapie chez des patients atteints de mélanome. Au regard de ces résultats, les médecins déconseillent aux malades du cancer l’usage de ces produits. Et les encouragent à évoquer avec leur médecin leur consommation de compléments alimentaires.

Pas toujours efficaces chez des personnes en bonne santé

Enfin, et contre toute attente, des probiotiques pourraient entretenir un déséquilibre du microbiote intestinal au lieu de le corriger. Après avoir administré des antibiotiques à une vingtaine de volontaires en bonne santé, des scientifiques israéliens ont donné un cocktail de 11 probiotiques, dont les classiques Lactobacillus casei, Bifidobacterium longum et Streptococcus thermophilus, à un groupe durant 4 semaines, tandis que l’autre a reçu un placebo. Résultat : le microbiote des patients ayant pris des probiotiques est resté perturbé six mois alors que le microbiote du groupe placebo est revenu à la normale seulement trois semaines après la fin du traitement antibiotique. Bien que ces résultats méritent d’être confirmés, ces observations rappellent que chaque personne a une flore unique, et que nous n’avons pas tous besoin des mêmes micro-organismes. Or, les compléments alimentaires apportent la même solution pour tous.

Nourrir son microbiote

Avant d’acheter des compléments alimentaires, misez sur l’alimentation ! On peut trouver des probiotiques dans les yaourts, le fromage ou les boissons fermentées comme le kéfir ou le lait ribot. Ces produits contiennent essentiellement des lactobacilles et des bifidobactéries, les familles de probiotiques les plus connus et étudiés. Mais cela ne suffit pas. Il faut nourrir ces bonnes bactéries pour qu’elles prolifèrent et colonisent de façon pérenne l’intestin. Il faut donc leur apporter des prébiotiques, des sucres complexes que l’on retrouve dans les aliments riches en fibres. Alors, faites la part belle aux fruits et légumes (topinambour, choux, artichaut…), noix, céréales complètes mais aussi aux légumineuses (lentilles, pois chiches…).