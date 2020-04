Le confinement peut parfois mener à des situations dramatiques.

En cette période de confinement, il n’est pas facile de garder le moral. Si certains vivent cette situation avec tranquilité, d’autres ont beaucoup plus de mal. L’enfermement, le repli sur soi et le climat anxiogène actuel peuvent avoir des impacts négatifs sur la santé mentale de certains de nos concitoyens. Et le Centre de "prévention du suicide" l’a remarqué, avec une augmentation d’appels depuis le début de la période de confinement. "Nous avons une hausse des appels", explique Deborah Deseck, chargée de communication au centre. "Nous recevons aussi plus de messages sur les forums de notre site internet (Ndlr : www.preventionsuicide.be). Nous n’avons pas encore de statistiques précises mais nos bénévoles, qui se sont fortement mobilisés, constatent ces augmentations."

Pour beaucoup de gens pris en charge par ces bénévoles, la situation de confinement stimule des problèmes déjà existants. "Le suicide est toujours lié à plusieurs facteurs", continue Deborah Deseck. "Le confinement actuel va exacerber les maux de gens déjà anxieux à la base ou qui ont du mal à parler à leurs proches. Toutes les difficultés qui existaient avant la crise du coronavirus sont désormais amplifiées. Ce qui se passe en ce moment a un impact sur la vie économique des gens (perte d’argent, chômage…) mais aussi sur leur vie sociale. Le fait de perdre son travail peut être un facteur de risque mais ce n’est pas la raison unique. Les gens sont en train de vivre une situation loin d’être facile et assez exceptionnelle."

C’est pour tenter de sortir la tête de certaines personnes hors de l’eau que "Prévention Suicide" continue à répondre aux appels, grâce à un travail à domicile. Des conseils sont alors donnés pour tenter d’arrêter de broyer du noir, malgré la situation actuelle délicate. "Il est important de parler à ses proches et de rester en contact", avance la chargée de communication du centre. "Mais ce n’est pas toujours possible de donner ou de recevoir des nouvelles de proches… Il est primordial de comprendre que le confinement ne veut pas dire un repli sur soi. Il est aussi important de garder une certaine routine et une bonne hygiène de vie. Enfin, il faut faire attention aux informations que nous recevons. Nous sommes bombardés d’infos quotidiennement. Il est utile de s’informer mais pas au point d’être envahi et de ressentir des angoisses."