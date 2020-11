A l’origine de la phlébite, un caillot (un thrombus), qui se forme le plus souvent dans une veine de la jambe. Il provoque un gonflement et une augmentation de la température du mollet qui devient chaud, et une fois sur deux seulement, il entraîne une douleur. Ce que l’on redoute surtout, c’est que ce caillot se détache, emprunte la circulation sanguine jusqu’au cœur, puis aux poumons, produisant la fameuse embolie pulmonaire, possiblement mortelle parce qu’elle oblitère brutalement les artères qui oxygènent

tout ou partie du poumon. « Le thrombus, s’il peut être favorisé par différents facteurs, résulte essentiellement de la stagnation

du sang dans les veines », explique le Dr Anne Taquet, angiologue. C’est la raison pour laquelle la prévention d’une phlébite passe obligatoirement par le mouvement car les muscles, en écrasant les veines, chassent

alors le sang vers le haut.

Bouger

On pense à marcher (pas piétiner !) toutes les heures au moins. Quelques pas suffisent pour réamorcer la pompe du mollet : 3 à 4 pas en se grandissant, et en respirant profondément pour relâcher la pression abdominale et réoxygéner le sang. Tous les prétextes sont bons pour cette protection minimale vis-à-vis des phlébites.

Marcher en propulsion

L’impulsion doit être donnée par la jambe arrière en déroulant le pied du talon jusqu’au bout des orteils, ce qui élève le corps et l’allège. La jambe pousse ainsi le corps vers l’avant à la limite du déséquilibre pour le faire avancer. " C’est en se soulevant, lors de la bascule, que l’on chasse le sang des veines du mollet ," note le Dr Taquet*.

Être bien chaussé

"Pas de semelle rigide, mais souple, pour retrouver la perception du sol à l’avant de son pied ", préconise la spécialiste. Recommandés encore, des petits talons, de 3 à 5 cmau plus. Au-delà, la vidange veineuse par le mollet se fait nettement moins bien. Renforcer ses muscles posturaux. Profitez-en : marcher au bord de l’eau, dans le sable qui se dérobe, est très bon pour la santé de vos jambes. Talon en avant, pied fléchi, on appuie à la fin du pas sur le bout du pied pour en augmenter l’amplitude. Idem sur un vélo d’appartement en ajustant la selle afin d’avoir la jambe tendue en fin de poussée.

S’hydrater

Ou plutôt ne pas se déshydrater, c’est-à-dire boire de l’eau régulièrement dans la journée. L’astuce : boire est aussi une bonne façon d’activer les muscles des jambes en ralliant les toilettes à intervalles rapprochés.

Adopter la compression

La compression élastique crée et maintient une pression extérieure qui s’exerce surtout sur le mollet. "En contenant les veines, elle interdit aux valvules qui empêchent le sang de redescendre dans les jambes, d’être trop écartées," dit le Pr Éric Steinmetz, chirurgien vasculaire, secrétaire général de la SCVE (Société de chirurgie vasculaire et endovasculaire). La forme chaussette est donc suffisante. Quoi qu’il en soit, la bonne compression, chaussettes, bas ou collant, est celle que l’on porte avec plaisir parce qu’elle rend la circulation plus fluide et les jambes moins lourdes. L’étape de l’enfilage ne doit plus être un obstacle (Gibaud, Dynaven de Sigvaris). On y recourt plus volontiers en situation à risque : station assise prolongée, piétinement, long voyage ou grosse chaleur. Attention, la compression ne remplace pas le mouvement!

Un cran au-dessus, les anticoagulants

"Dans certaines circonstances, on ne peut pas compter sur ses muscles, souligne le Pr Steinmetz : après une intervention par exemple, au niveau de l’abdomen ou d’une jambe, ou en cas d’entorse plâtrée." En plus de la mobilisation précoce, des injections quotidiennes d’anticoagulants sont conseillées, pour un certain temps.

Êtes-vous à risque ?

Si l’insuffisance veineuse ou son symptôme principal, les jambes lourdes, ne font pas courir de risque de phlébite, certaines situations facilitent sa survenue, et en particulier :

- une lésion des vaisseaux (suite à un accouchement, à un acte chirurgical...),

- une longue immobilisation,

- une anomalie de la coagulation, qui rend le sang trop épais,

- la grossesse, en particulier si elle a débuté grâce à une FIV (fécondation in vitro),

- on a déjà fait une phlébite, ou quelqu’un de la famille proche en a déjà eu une.