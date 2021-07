C’est quoi, au fait ?

Un acide aminé, c’est-à-dire un constituant des protéines. Parmi les 22 acides aminés existants, le tryptophane est un des neuf dits “essentiels” : il ne peut être fabriqué par l’organisme et doit impérativement être fourni chaque jour par l’alimentation.

À quoi sert-il ?

Il est le précurseur d’un neuro­médiateur, la sérotonine, c’est-à-dire qu’il participe à sa production. Celle-ci apporte sérénité et bien-être. Elle permet ainsi la prise de recul sur les événements, intervient dans les mécanismes de contrôle de faim émotionnelle et est, elle-même, précurseur de la mélatonine, qui facilite l’endormissement et améliore la qualité du sommeil. Le tryptophane permet aussi la synthèse de la vitamine B3 dans le foie.

Quels sont nos besoins ?

L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) estime qu’ils sont de 4 mg par kilo de poids corporel par jour, soit 200 mg si l’on pèse 50 kg. Cependant, les besoins réels pourraient aller jusqu’à 500 mg par jour dans certaines situations de déficit : période de stress important, régimes alimentaires restrictifs, malabsorption intestinale, végétarisme, sport intensif, excès d’alcool, prise de certains contraceptifs oraux…

Comment les couvrir ?

Avec une consommation raisonnable d’aliments riches en protéines : œufs, jambon ou fromage au petit-déjeuner, de la viande ou de poisson midi et soir, une portion de légumineuses à midi et une poignée d’amandes avec du chocolat noir vers 17 heures En consommer en fin d’après-midi est particulièrement intéressant car cela permet d’optimiser la synthèse de la sérotonine en soirée et, ainsi, d’éviter les pulsions sucrées et les difficultés d’endormissement.

Quand et comment se supplémenter ?

L’Anses recommande de ne pas dépasser 220 mg par jour, un apport qui, selon elle, est facilement couvert pour une partie de la population française. Une supplémentation à 500 mg par jour peut toutefois être nécessaire en cas de déficit avéré se manifestant par des compulsions sucrées en fin de journée, des difficultés d’endormissement, des troubles de l’humeur, de l’anxiété… Mais avant, il est indispensable d’en référer à un médecin nutritionniste car il existe de nombreuses contre-indications : maladies inflammatoires chroniques, troubles digestifs (diarrhée, constipation, côlon irritable…), prise d’antidépresseurs, grossesse et allaitement…