Les industriels mettent en avant des modèles de purificateurs d’air capables de filtrer les polluants chimiques, mais aussi de détruire les bactéries et les virus. Souvent très sophistiqués, ces appareils sont attrayants aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, comme les médecins ou

les commerçants. Si certains modèles ont effectivement une action théorique sur les virus, les spécialistes restent réservés sur leur efficacité en conditions réelles. "Dans la réalité, le virus se transmet surtout par des grosses gouttelettes émises par exemple lors d’une discussion, explique le Dr Fabien Squinazi. Elles se déposent tout près des personnes concernées et ne sont pas aspirées par le purificateur." L’appareil peut toutefois capter les gouttelettes plus fines, également émises, qui restent en suspension dans l’air. Différentes technologies cohabitent sur ce marché, avec des allégations et des preuves d’efficacité variables.