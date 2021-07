C’est la nouvelle passion du milliardaire américain : connecter le cerveau à un ordinateur. Sa dernière start-up, Neuralink, a mis au point un prototype de puce qui fait débat.

La dernière entreprise du créateur de Paypal, Tesla et Space X, s’intéresse aux neurotechnologies. De la taille d’une grosse pièce de monnaie, le Neuralink, une puce connectée, a été implanté dans l’encéphale d’une truie. Il s’est montré capable de détecter précocement les mouvements de l’animal, avant que le message cérébral n’atteigne les pattes. Les scientifiques s’intéressent aux interfaces entre l’homme et la machine depuis longtemps, et plusieurs autres projets d’implants cérébraux ont déjà vu le jour. L’un des plus intéressants est le dispositif capable de réduire les tremblements dans la maladie de Parkinson. Il ne concerne cependant que moins de 1 % des malades, et a montré des risques d’effets secondaires. Le Neuralink représente une avancée technologique. Mais le jeu en vaut-il la chandelle ?

(...)