Les engelures sont dues à une hypersensibilité au froid et à l’humidité. Elles sont localisées aux extrémités du corps : mains, pieds. Bien se couvrir est essentiel.

Les engelures se caracté­risent par des lésions rouge violacé, enflées, avec relief, qui grattent ou brûlent. Elles sont localisées sur le dessus ou les côtés des orteils et des doigts, et disparaissent généralement entre 10 à 15 jours. Cette pathologie saisonnière ne concerne pas tout le monde et peut se manifester même à une température de 10 °C. À différencier des gelures : lésions profondes des extrémités qui surviennent en cas de froid intense.

Quelques conseils de prévention.

- S’habiller de vêtements chauds en optant pour la superposition des couches. Chaussettes en coton et, par-dessus, en laine. Gants en soie pour arrêter le vent et gants en laine par-dessus ou opter pour des gants en cuir doublés en laine ou des gants en goretex. Semelles isolantes dans les chaussures ou chaussures imperméables.

- Proscrire les gants, chaussettes ou chaussures trop serrés : cela diminue la vascularisation cutanée et empêche le corps de lutter contre le froid.

- S’équiper de chaufferettes. Bonnet couvrant les oreilles et la nuque, écharpe devant le nez.

- Bouger s’il fait froid.

- Éviter la consommation d’alcool, car il réduit la sensibilité au froid.

Les facteurs de risque.

- Phénomène de Raynaud : spasme des vaisseaux des extrémités qui se manifeste surtout lorsqu’il fait froid.

- Hyperhidrose : sudation excessive des mains et des pieds.

- Acrocyanose : coloration rouge ou violacée des doigts et des pieds, liée à une stase sanguine.

- Les personnes très minces et les personnes jeunes sont plus sujettes aux engelures pour une raison indéterminée.

Il faut consulter si…

- Les engelures sont handicapantes.

- Elles sont très fréquentes.

- Elles surviennent en dehors de la saison hivernale.

- Il y a une plaie.

Le médecin prescrira une crème émolliente ou à base de cortisone pour réduire l’inflammation et la douleur.

Les engelures peuvent se produire même par des températures de 10°C. SHUTTERSTOCK