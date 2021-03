Qui n’a jamais eu la sensation de subir son existence ? D’endurer des choses qui ne nous plaisent pas parce qu’il faut le faire ? D’assister au spectacle de sa vie sans y participer ? Il est possible, petit à petit, de retrouver sa place, de se sentir de nouveau exister.

Le désir de reprendre sa vie en main est souvent l’aboutissement d’un long cheminement. Il n’y a pas forcément un déclic, mais un problème de santé, une insatisfaction professionnelle, le sentiment de n’être plus suffisamment aimé ou regardé par son conjoint, le manque de disponibilité de ses amis, des difficultés rencontrées avec ses enfants, ou l’impression que tout est négatif, dans sa vie et autour de soi… Tout cela peut déclencher l’envie de mieux se connaître et d’aller vers plus d’authenticité. Un épisode de vie singulier aussi, comme ce printemps confiné-déconfiné, et nos repères nous échappent. On se retrouve perdu, jusqu’au moment où l’on prend conscience qu’on ne peut pas continuer ainsi, qu’il est temps de se reprendre en main. Comment faire ? Il n’existe pas de méthode universelle, mais voici quelques conseils, que chacun(e) se doit d’adapter à son rythme, à son fonctionnement et à sa situation.

(...)