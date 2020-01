Chaque année, les séjours au ski sont ponctués de blessures toutes plus prévisibles les unes que les autres. Et nos seniors ne sont pas épargnés. Pourtant, avec l’âge, notre corps fait face à un relâchement musculaire qui peut avoir des conséquences sur les articulations et la tonicité de certains muscles. Alors, avant d’aller au ski, il vaut mieux être bien préparé.

(...)