Docteur en sciences pharmaceutiques et expert auprès de l’Agence européenne du médicament et de l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé, le professeur Jean-Michel Dogné suit de très près les nombreuses recherches destinées à trouver un vaccin contre le coronavirus. Entre optimisme et prudence, il détaille l’avancée de ces recherches.

Plusieurs laboratoires sont entrés dans la phase 3 des tests de différents vaccins. Cela signifie-t-il qu’on touche au but ?

"Habituellement, il faut entre 8 et 12 ans pour développer un vaccin. Cela couvre les études non cliniques, environ la moitié du temps, puis les essais cliniques qui se déroulent en trois phases. La première phase de ces essais cliniques consiste à injecter le vaccin chez des individus sains, qui ne présentent pas de facteur de risque, afin de voir s’ils développent la réponse attendue. Les deux phases suivantes sont les plus importantes puisqu’on injecte alors le vaccin à des individus sains, mais cette fois en espérant qu’ils soient en situation d’attraper la maladie. La phase 3, actuellement en cours, ne peut donc être menée en Europe car le nombre de cas et, surtout, de personnes malades n’est plus suffisamment élevé. On procède alors à des tests au Brésil, en Afrique du Sud ou encore aux États-Unis. La difficulté de cette phase est de trouver suffisamment d’individus pour démontrer l’efficacité du vaccin."

(...)