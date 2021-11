"L’acceptation du principe est là et le lancement à grande échelle se fera à partir de la mi-novembre car les entités fédérées sont déjà vraiment bien occupées avec toutes les doses de rappel pour les groupes précédents, indique Sabine Stordeur, co-responsable de la task force vaccination. Toutefois, il n’est pas interdit de commencer plus tôt. Des maisons de repos peuvent administrer la dose de rappel à leurs résidents comme aux professionnels de soins, la vaccination peut se faire au sein d’un passage unique, il est possible d’optimiser cela.

Et concernant les sanctions envers les professionnels de soins non vaccinés, les textes sont en voie de finalisation. "Ils sont déjà préparés et les principaux arguments sont évoqués. La vaccination obligatoire devrait être effective dès janvier 2022 avec une période de trois mois pour se mettre en ordre, poursuit-elle. Suite à ce délai, des sanctions seront possibles dès le mois d’avril. Il faut savoir qu’en Belgique, il faut disposer d’un visa professionnel pour pouvoir exercer une profession dans le domaine des soins et le vaccin anti-Covid fera partie des critères. Ainsi, l’employeur en sera informé si ce n’est pas le cas et la personne sera suspendue jusqu’à ce qu’elle soit en ordre".