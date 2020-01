Dès les premiers signes, on lave son nez. Ce geste facilite le mouchage et permet d’éliminer un maximum de microbes. On privilégie des solutions riches en minéraux et en oligoéléments, comme l’eau de mer, pour optimiser le fonctionnement des cellules ciliées de la muqueuse nasale, premières barrières aux virus. Un spray isotonique, de concentration en sel identique aux liquides de l’organisme (9 g/l), s’utilise aussi souvent que nécessaire. On peut le choisir enrichi en cuivre, anti-infectieux, ou en soufre, également anti-inflammatoire et "réparateur" de la muqueuse nasale.

