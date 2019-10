Alors que la fin de l’année approche, il est plus que temps, si vous ne l’avez pas encore fait, de se rendre chez son dentiste pour la visite annuelle et remboursée. Car le temps presse et certains cabinets dentaires affichent déjà complet jusqu’à janvier 2020. "Chez nous, il ne faudra pas attendre la fin de cette semaine pour avoir un rendez-vous, sinon ce sera complet jusqu’à fin 2019", clame Nadine, secrétaire d’un cabinet dentaire à Saint-Gilles.

Que ce soit par oubli ou parce qu’ils ont attendu le dernier moment pour prendre rendez-vous, de nombreux Belges (...)