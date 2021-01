Plus que jamais, les soins de santé sont au centre de débats. Et, comme chaque année, les différentes mutuelles du pays ont adapté leur plan tarifaire, avec des hausses observées et dénoncées par certains. Tour d’horizon.

Chez Solidaris, les tarifs ont légèrement augmenté. " Les cotisations sont en hausse pour 2021, entre 1 et 2 € selon les fédérations (il y en a six, NdlR), soit une augmentation moyenne de la cotisation mensuelle de 1,21 €, étant entendu que nous distinguons les bénéficiaires ordinaires et les bénéficiaires de l’intervention majorée, c’est-à-dire les personnes âgées, handicapées, les enfants souffrant d’un handicap physique ou mental ou les ménages à faibles revenus, pour qui l’augmentation est inférieure ou égale à 1 €, explique Bruno Deblander, porte-parole de Solidaris. Notre objectif est bien de réduire, pour tous, le coût financier de la santé et non établir une distinction entre ceux et celles qui ont les moyens d’avoir recours à une assurance privée et ceux et celles qui ne le peuvent pas. Ainsi, nous remboursons pour tous, et de manière automatique, les consultations chez le médecin généraliste et le gynécologue ainsi que les soins dentaires préventifs, sans franchise, ni plafond. "