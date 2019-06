Il y a quelques années, personne n’avait entendu parler de la Nash. Et pourtant cette maladie du foie "gras" qui touche en masse les sociétés occidentales donne lieu ce mercredi 12 juin à la 2e édition de sa journée internationale. La Nash est une forme grave et avancée de la maladie du foie gras humain non alcoolique, ou NAFLD (pour "non alcoholic fatty liver disease"). Les premières causes de mortalité chez les individus atteints de la NAFLD sont les maladies cardiovasculaires. La Nash peut conduire à une cirrhose et un cancer du foie.

