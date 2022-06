La star Justin Bieber n’a pas perdu sa voix mais doit annuler plusieurs dates de concert. En cause, le syndrome de Ramsay Hunt, qui paralyse une partie de son visage, une maladie infectieuse caractérisée par un zona auriculaire associé à une paralysie du nerf facial. Si les affections de ce genre sont assez rares, le syndrome a été découvert en 1907 et découlerait d’une infection par le virus de la varicelle.

"Mon corps me dit de ralentir." En pleine tournée mondiale, la star canadienne de la pop est donc contrainte de mettre un frein à sa série de concerts.

Dans une vidéo de près de trois minutes tournée face caméra sur Instagram, on peut constater que le jeune homme de 28 ans est atteint d’une paralysie faciale : la moitié droite de son visage semble ne plus réagir. "Je ne peux pas cligner de cet œil. Je ne peux pas non plus sourire de ce côté du visage", a-t-il déclaré. Dans le même message vidéo, le chanteur a déclaré qu’il faisait des exercices du visage et prenait du temps pour "se reposer et se détendre et revenir à 100 %".

Selon le portail des maladies rares, Orpha.net, c’est une "maladie infectieuse rare caractérisée par un zona auriculaire associé à une paralysie périphérique du nerf facial, souvent accompagnée d’autres lésions des nerfs crâniens". Les autres symptômes fréquents du syndrome sont la perte d’audition, les acouphènes, les vertiges, les nausées et les vomissements. D’après plusieurs spécialistes, il s’agit en réalité d’une réactivation du virus du zona dans le visage, ce qui rend les personnes qui ont eu la varicelle du virus varicelle-zona dans leur enfance sensibles.