Les rayons des protections périodiques sont de plus en plus fournis mais aucune clarté n’est véritablement faite sur leur composition. Tout récemment en France, le ministre de la Santé a annoncé travailler sur un décret obligeant les fabricants à publier "la composition précise, exhaustive, en transparence de tout ce qui compose les tampons, les serviettes, les coupes menstruelles". Le texte devrait être appliqué au 1er janvier 2023. Ce qui pourrait amener les industriels à être plus transparents aussi au niveau européen. En Belgique, il existe des règles économiques sur les protections hygiéniques, mais aucune sur la composition de celles-ci.

Mais que vaut-il mieux choisir finalement ? On constate une attirance de plus en plus forte chez les jeunes filles et femmes pour les culottes menstruelles, avec lesquelles aucun syndrome de choc toxique n’est possible et dont la capacité d’absorption est très haute toute une journée. En plus d’être de plus en plus jolies, plus écologiques et durables, nombreuses sont celles qui affichent des labels et les matériaux utilisés pour capturer le flux. Si le prix d’achat reste supérieur à une boîte de tampons ou de serviettes hygiéniques (entre 30 et 50 € la culotte), il est vite rentabilisé puisqu’elle est réutilisable jusqu’à 7 ans ! Et c’est la culotte qui vieillit, pas l’absorption ni l’imperméabilité.