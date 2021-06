Le télétravail fait encore et toujours parler de lui et les enquêtes sur cette façon particulière d’exercer son métier sont nombreuses. Et vont parfois à l’encontre de ce que l’on peut se confier entre collègues… Alors qu’un retour progressif sur les lieux professionnels est en cours, le cabinet de conseil BDO établit que les Belges sont loin d’être las du télétravail : 84 % souhaitent même continuer à travailler de chez eux au moins deux jours par semaine quand la crise sera bel et bien derrière nous. Ils étaient 65 % à le vouloir en avril 2020.