La température peut être mesurée sous l’aisselle, dans l’oreille, sur le front, dans la bouche ou dans l’anus. "La voie rectale reste la référence pour les médecins", précise le Dr Olivier Darreye, médecin généraliste. À savoir : il faut rajouter 0,5 °C si l’on choisit de la mesurer dans la bouche, ou 1 °C sous l’aisselle. Le seuil de fièvre est fixé à 38 °C.

Les thermomètres électroniques sont à la fois peu onéreux et très précis. La sonde est introduite par voie rectale, buccale, ou sous l’aisselle, et l’écran affiche la température en moins d’une minute. Leur seul défaut est qu’ils peuvent se révéler moins fiables au bout de quelques années. Pour qui ? Toute la famille. Si la voie rectale reste conseillée pour les tout-petits, les adultes et les enfants de plus de 5 ans peuvent opter pour une mesure dans la bouche ou sous l’aisselle.

Les thermomètres frontaux munis d’une sonde à infrarouges effectuent une série de mesures en moins d’une seconde, et affichent le résultat le plus élevé. Ils s’utilisent parfois sans contact sur le front ou la tempe, ce qui les rend beaucoup plus pratiques que les thermomètres électroniques, en particulier chez les enfants. "Ils ont aussi l’avantage d’être très hygiéniques et de limiter les risques de contamination", souligne le Dr Darreye. Seul inconvénient : ces thermomètres ne sont pas toujours très précis. "Il faut réaliser plusieurs mesures sur le front, toujours au même endroit, et en faire une moyenne.",