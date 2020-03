Décidément bien trop tenace, le nouveau coronavirus serait capable de rester actif dans l'air pendant trois heures! C'est en tout cas la mauvaise nouvelle révélée par des chercheurs financés par le CDC américain, une agence de santé publique. Pour mener ces travaux, les scientifiques ont comparé la durée pendant laquelle on trouvait le virus du Sars et du Covid-19 sur différentes surfaces et dans l'air.