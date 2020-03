À force d’annonces d’essais cliniques en tous sens, d’études sur des médicaments existants, de recherches sur de plus nouvelles molécules, ou encore de tentatives de mise au point de vaccins, il y a de quoi s’y perdre.

Nous avons donc tenté de clarifier quels étaient les grands axes de la recherche à l’heure actuelle et quels étaient les plus grands espoirs à ce niveau, en l’état. Parmi les différentes stratégies poursuivies en parallèle, on peut distinguer trois axes principaux : les médicaments existants, la découverte d’anticorps capables de neutraliser le virus et les vaccins.