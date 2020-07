Le burn-out émotionnel touche au cœur, à l’esprit et au corps. Le phénomène est transversal, puisqu’il fleurit aussi bien au bureau qu’à la maison et qu’il abîme tout autant l’amitié que l’amour, les liens familiaux que professionnels. En sachant s’écouter et écouter ceux qui nous veulent vraiment du bien, on peut s’en préserver.

1. Comprendre la charge affective. Ignorées, niées ou refusées, les émotions qui nous assaillent au fil de l’eau, en viennent à saturer notre "réservoir affectif", lequel n’est pas extensible à l’infini. Un jour, c’est la remarque de trop qui le fait déborder. La charge affective est la somme de la charge mentale et de la charge sensible. La charge mentale recouvre toutes les pensées, les croyances sur soi, les autres, le monde, et les idées, qui nous préoccupent dans les situations que nous vivons ou dans l’organisation de sa journée. La charge sensible contient, elle, toutes les informations non rationnelles, conscientes ou non, qui nous mobilisent à un moment donné. Celles-ci se décomposent en quatre pôles : 1. Les sensations perçues (tension, détente, froid, chaud, faim, soif, satiété…) ; 2. Les émotions vécues (peur, colère, dégoût honte, joie…) et les variations d’humeur ; 3. Les sentiments (affection, rejet, dépit, connivence, injustice, abandon, jalousie…) ; 4. Les intuitions, fugaces et implicites. Ce sont le cumul et la redondance de certains de ces éléments sensibles, parfois contradictoires (hostilité et tendresse, attirance et répulsion, etc.) qui créent le trop-plein émotionnel, enclenchant un excès de mentalisation avec un risque élevé de déversement incontrôlable.

2. Identifier les symptômes et sa cote d’alerte.

Il est important de déterminer son niveau de saturation supportable, afin de stopper à temps l’engrenage fatal.

(...)