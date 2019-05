Nathalie Decoo, présidente de l'asbl Anorexie Boulimie Ensemble a mis 20 ans à se défaire de l'anorexie. Mais elle y est parvenue et conseille tous les malades grâce à son association.

Le dimanche 2 juin, c’est la journée mondiale des troubles du comportement alimentaire. Une journée Ô combien utile tant ces maladies mentales qui regroupent la boulimie, l’anorexie ou encoer l’hyperphagie pour ne citer que les plus courants sont encore mal connues, mal diagnostiquées et même encore mal soignées. Des maladies taboues aussi qui font peur, “qui touchent à un besoin primaire de l’être bumain qui est de se nourrir, à une activité très sociale aussi. Ces troubles sont encore maintenant assimilés à un manque de volonté de l’individu ou à un complexe physique”, fait remarquer Nathalie Decoo.

Cette femme mince aux yeux gris bleu rêveurs, maman de trois enfants en sait quelque chose. Elle a été anorexique pendant près de 20 ans. Et il lui a fallu toute sa volonté et sa résilience pour en sortir peu à peu, “grâce à des rencontres médicales qui ont changé le cours de ma vie”. un parcours parsemé de quelques rechutes (“Adulte, j’ai pesé 34 kg”) qui heureusement ne l’ont pas fait retomber au plus bas. Mais surtout, son TCA qu’elle a commencé à éprouver vers ses 12 ans n’a jamais été nommé comme tel pendant des années. “On me parlait de dépression, je ne savais pas ce que j’avais et c’est pire. C’est un patient d’un HP atteint de cette maladie qui m’a le premier parlé d’anorexie.”

700 mails et encore plus d'appels à l'aide

© Anorexie Boulimie Ensemble



Soignée, guérie, Nathalie Decoo n’en avait pourtant pas fini avec les troubles alimentaires. L’aide a été tellement difficile à trouver “alors que les pulsions sont là, que l’on ne pense qu’à la nourriture du matin au soir et du soir au matin, qu’on n’a l’impression de ne pouvoir contrôler que cela” qu’elle a décidé de mettre sur pied une association “Anorexie Boulimie Ensemble” qui aide, informe et oriente les personnes malades et les proches. Nathalie a donc suivi une formation à l’écoute et à l’accueil : elle a fait partie de la première promotion de la formation universitaire à la pair-aidance dispensée par l’UMons.

Avec une quinzaine de bénévoles, elle s’occupe d’une ligne téléphonique et a reçu pas moins de 700 mails en 2018 demandant secours et aide. L’association organise également à Bruxelles, Braine l’Alleud, Namur et Liège des groupes de parole. “Deux psychologues et deux anciens patients dont moi tournons pour accueillir la parole pendant 1h30”. Et cela fait un bien fou aux personnes, notamment de voir que l’on peut en guérir : “Quel que soit notre parcours, il ne faut pas perdre espoir, on peut se rétablir d’un trouble des conduites alimentaires !”

Une journée à l'Acte 3 ouvert à tout public

Un trouble alimentaire, dans le meilleur des cas, peut être soigné en 5 ans, mais “souvent plus”, relate Nathalie. L’anorexie ou la boulimie notamment ont le taux de mortalité le plus élevé de toutes les maladies mentales. Les comorbidités sont nombreuses. Ainsi les vomissements répétés mènent à une perte de potassium, de sodium et conduisent à des risques élevés d’arrêt cardiaque.

Au fil des années, de ses rencontres avec des malades et des spécialistes du monde médical, Nathalie Decoo a pu remarquer à quel point la prise en charge des patients adultes était faible. “Les TCA font l’objet d’un suivi psychologique, pas très bien remboursé. Ou d’un internement dans les cas les plus graves. Mais beaucoup de malades ont une vie de famille, il y a de nombreuses femmes et des hommes aussi qui m’ont exprimé leur espoir de voir apparaître des centres de jour. Pour guérir en continuant à vivre, à être auprès de leurs enfants

C’est pour porter ces faits, les demandes des patients (“Il y a un manque dramatique de centres de jour”), pour informer le public, les malades isolés et les aidants proches, toucher ceux qui se sentent brisés par la honte et le découragement, qu’elle et sa petite équipe oeuvre depuis près d’un an à mettre en place cette journée pleine de conférences et d’espoir, qui aura lieu dimanche 2 juin à l’Acte 3, à Waterloo. “Tout le monde est bienvenu. Et si certains ont des problèmes pour acquitter l’entrée, qu’ils nous envoyent un mail. On veut toucher le plus de monde en difficulté possible”, conclut la présidente.

Infos: https://www.anorexie-boulimie.be