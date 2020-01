The virtual gastric band ou anneau gastrique virtuel a été conçu par Sheila Granger, une hypnothérapeute exerçant à Londres. Par la suite, sa méthode a essaimé partout en Europe. Nous avons demandé à Ophélie Simon, psychologue et spécialiste de l’hypnose qui a déjà "posé" par hypnothérapie une septantaine d’anneaux, comment on procède et quels sont les avantages de cette méthode.