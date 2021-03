Véronique Beauloye est docteure au centre médical et pédiatrique de revalidation Zeepreventorium et membre du Conseil d’administration de BASO (Belgian Association for the Study of Obesity). Elle suit des jeunes patients en excès de poids dans un centre de revalidation entre 6 et 12 mois.

Un enfant sur cinq est en surpoids. Les chiffres s’accroissent-ils ?

"En une dizaine d’années on a connu un pic, c’est vrai, mais depuis 3 ou 4 ans, on est sur un plateau au niveau du surpoids et de l’obésité infantile. On n’en vient pas à bout."

On associe souvent cette maladie à la malbouffe et à la sédentarité.