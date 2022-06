C'est une très bonne nouvelle que le New England Journal of Medicine a publiée. Dans cet article, le docteur Luis A. Diaz Jr. a détaillé le travail de ses recherches très concluantes dans le cadre du cancer colorectal. Durant six mois, il a mené un essai clinique sur 18 patients atteints de la maladie. Ces deniers ont reçu toutes les trois semaines une dose de dostarlimab. Il s'agit d'un médicament qui permet au système immunitaire de reconnaître les cellules cancéreuses et de les détruire. Un traitement assez onéreux, puisqu'il faut compter environ 11 000 dollars pour une dose comme l'indique le New York Times.

Ledit traitement est sans appel, puisqu'au bout de six mois la totalité des patients ont été guéris. Les examens n'ont plus révélé aucune trace du cancer, des résultats "sans précédent", comme l'explique Alan P. Venook, spécialiste du cancer colorectal à l’Université de Californie à San Francisco. Autre bonne nouvelle, le traitement n'a généré aucun effet secondaire chez les patients.

"Je crois que c’est la première fois que cela se produit dans l’histoire du cancer", a expliqué le docteur Diaz Jr. Reste à voir maintenant si les risques de récidive sont envisageables. Les médecins sont en tout cas optimistes et encouragent à reproduire l'expérience. Peut-être une avancée majeure dans les traitements contre le cancer ?