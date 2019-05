Un GPS du cancer du sein métastasé permettra de cartographier les itinéraires empruntés par les cellules cancéreuses qui vont envahir d’autres organes. Et d'enfin comprendre pourquoi certaines patientes sont plus susceptibles de développer ces métastases.





BIG against Breast Cancer a dévoilé les premiers résultats d'une étude innovante et ambitieuse : Aurora, c'est une étude clinique sur 10 ans qui permettra à terme la mise sur pied d'un "GPS" du cancer du sein métastasé, pour cartographier les itinéraires empruntés par les cellules cancéreuses qui vont gagner d'autres organes. Et comprendre ainsi pourquoi certaines patientes sont plus susceptibles que d'autres de développer ces métastases.

Le cancer du sein est une réalité qui touche 26 femmes par jour en Belgique, c'est le premier cancer le plus fréquent dans notre pays. Même si la survie à 5 ans est de plus de 84 %, en moyenne, plus de 1000 personnes décèdent de ce cancer chaque année en moyenne. Et cela est dû en grande majorité aux cancers su sein métastatique.

Les derniers chiffres de BIG (Breast International Group) démontrent que 30 % des cancers du sein évoluent vers un stade avancé ou deviennent métastatiques. C'est-à-dire que la maladie va gagner d'autres organes et parties du corps. Cette forme avancée de la maladie est très difficile à traiter et reste à l'heure actuelle encore incurable. Le cancer du sein métastatique est responsable de 90 % des décès dus au cancer du sein...

Déjà actif depuis 20 ans, BIG est le plus vaste réseau de groupes académiques de recherche uniquement dédié au cancer du sein. Ses études cliniques (qui intègrent des dizaines de milliers de patients) et ses programmes de recherche innovants sont considérés comme des points de repères au niveau mondial et ont déjà changé la façon dont des millions de personnes sont traitées.

Une étude sur 10 ans

A Berlin la semaine dernière, une grande conférence, l'Esmo Breast Cancer, a dévoilé les premiers résultats de Aurora. En fait, "Le programme GPS est une étude internationale novatrice mise sur pied pour nous aider à comprendre pourquoi un cancer du sein métastase ou pourquoi certaines patientes répondent très bien à un traitement standard et d’autres, non", vulgarise BIG. "Forts de ces connaissances, nous pourrons stopper ces cellules ou modifier leur trajet en sélectionnant le meilleur traitement possible".

Le Dr Philippe Aftimos, co-investigateur principal du programme et Clinical Trials Development Leader à l’Institut Jules Bordet à Bruxelles a présenté les résultats des 381 premiers patients inclus sur les 1.000 prévus. Les chercheurs ont mis en évidence des anomalies moléculaires présentes en surnombre dans les métastases et qui sont impliqués dans la propagation du cancer et dans la résistance aux traitements standards.

"Les patients ont bien compris l’importance de ce programme de recherche. Ils sont enthousiastes d’y participer et y contribuent généreusement, en fournissant leurs échantillons et en s’engageant à être suivi régulièrement pendant une période de 10 ans. Nous n’avons quasi pas eu de refus de participation et nous remercions fortement nos patients", a reconnu le Dr Philippe Aftimos.

Au cours des dix ans que durera ce programme de recherche, AURORA va accumuler environ 30.000 échantillons de sang et de tumeur, et va générer des milliers de données cliniques et génétiques "qui nous permettrons de mieux comprendre le cancer du sein métastatique", conclut le spécialiste.