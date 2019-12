Il y a les chiffres qui font peur, et puis la manière de lutter contre leurs causes. Au-delà des constats parfois alarmants, Air Label s’est penché sur les causes exactes de cette pollution, mais aussi sur les solutions à y apporter. "Pendant plusieurs années, nous avons émis des recommandations simples, comme l’aération de l’habitat, des systèmes de ventilation, mais il fallait aller plus loin par rapport aux produits qui émettent cette pollution, explique Sammy Laamari. Nous avons mis trois ans pour créer ce label ‘Air Intérieur Contrôlé’ en récoltant d’abord (...)