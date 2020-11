Dans le sillage du Covid-19, nombreuses sont les personnes fragilisées, en détresse, que ce soit d’un point de vue psychologique, financier, immobilier, énergétique, alimentaire... Dans ce cadre, la Wallonie et le Réseau wallon de lutte contre la Pauvreté (RWLP) ont lancé une task force d’urgence sociale dès le confinement de mars. En a découlée l’ouverture d’une ligne dédiée aux urgences sociales au travers du n° vert de la Wallonie, le 1718 et 1719 (germanophone).

La crise du coronavirus est difficile à gérer pour chacun, mais plus encore pour un public déjà précarisé en temps normal. C’est notamment le cas des personnes porteuses de handicap, en détresse psychologique, en situation de difficulté sociale importante, etc. Dans ce cadre, la Wallonie, le Réseau wallon de lutte contre la Pauvreté (RWLP) et d’autres acteurs de terrain comme la Fédération des CPAS wallons ont lancé une task force d’urgence sociale. Des groupes de travail et projets ont découlé de cette task force dont la création de la ligne « Tapez 1 » dédiée aux urgences sociales des Wallons. « Cette initiative a vu le jour lors du premier confinement, en mars dernier. Cette période avait vu le nombre de personnes fragilisées grimper en flèche. Les questions des appelants émanaient alors surtout d’indépendants qui souhaitaient savoir comment accéder aux primes mises en place par le gouvernement, explique-t-on au Service public de Wallonie. Aujourd’hui, le besoin est à nouveau important. Mais l’initiative que nous avons mise en place est encore trop souvent méconnue par les citoyens. Elle permet aussi de soulager les CPAS et autres acteurs locaux, débordés à l’heure actuelle. »

Un relais vers les experts

Concrètement, les personnes confrontées à un problème lié aux conséquences sociales de la crise (expulsion du logement suite à une perte de revenus, problèmes d’électricité, de gaz, d’eau, besoin d’une aide alimentaire, d’un soutien psychologique, victimes de violence conjugale et enfants maltraités, demande d’aide pour les indépendants...) peuvent appeler le numéro wallon gratuit 1718 (et ensuite taper le 1) afin d’obtenir un soutien ciblé. « Les personnes répondant au 1718 ont été formées à répondre à des questions relatives aux aides existantes en matière d’alimentation, de crédits, de logements, de situations professionnelles ou de chômage... Elles jouent également un rôle de relais entre une personne en difficulté et l’interlocuteur adéquat pour l’aider (aides psychologiques, aides aux assuétudes, détresses familiales, services de proximité, etc.) ».

La 1ère ligne est renforcée par une 2ème ligne composée de collaborateurs du RWLP qui se font le relais des situations les plus complexes. Ils accompagnent, par leur expérience de terrain, les appelants pour trouver une solution, un dénouement à des parcours parfois compliqués à gérer.

Un site web très complet

Le site luttepauvrete.wallonie.be a été nourri d’actualités sous forme de questions répondant aux besoins spécifiques des personnes en difficulté lors de la première vague. Il est constamment mis à jour pour répondre aux actualités de la deuxième vague. On y aborde un large panel de thèmes allant des infos coronavirus (évolution des mesures, se protéger et protéger les autres, port du masque) au soutien psychologique (enfants victimes de maltraitance, comment trouver du soutien, remboursement des soins psychologiques...) en passant par les aides sociales (aides alimentaires, plan « grand froid », aides pour les artistes et techniciens, subsides à destination des publics cibles des CPAS...), la santé (sans abris, IVG...), mais aussi la famille, les enfants, les étudiants, les études, le chômage, les indemnités, les aînés et personnes handicapées, l’énergie (difficultés de paiement...), le logement (aide et soutien social des locataires et candidats-locataires du logement public, Locaprêt - un prêt à taux zéro pour aider les locataires en difficulté, suspension des expulsions domiciliaires, les abris de nuit d’urgence...), la justice, les transports et voyages...

Le réponses renvoient vers les aides adéquates et les bonnes personnes/services de contact pour chacune des questions évoquées. Le site est, en outre, constamment nourri de nouvelles informations qui font suite aux appels du 1718 et constats sur le terrain.

Une collaboration unique

L’initiative de numéro vert pour les urgences sociales est le fruit d’une collaboration entre de nombreux intervenants : une instance du gouvernement wallon, des représentants du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP), de la Fédération des CPAS, de la Fédération des services sociaux (FDSS), du Service public de Wallonie et de l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ). Mais c’est surtout « une initiative unique et une grande première dans le service public de par la création de la 2ème ligne et l’accompagnement assidu et au plus près des personnes du RWLP, en collaboration avec les agents de 1ère ligne du SPW. »

Infos : www.luttepauvrete.wallonie.be – numéro vert Wallonie urgence sociale : 1718 - Tapez 1.