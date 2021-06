Un premier cas mondial de grippe aviaire H10N3 chez l'être humain a été détecté en Chine: faut-il s'en inquiéter? Santé Li.B. © D.R / Shutterstock

Mardi, la Chine a rapporté un premier cas mondial chez l'être humain de grippe aviaire H10N3, une pathologie frappant d'ordinaire les oiseaux, mais les autorités assurent que le risque d'une épidémie est " extrêmement faible". Voilà qui, de loin, pourrait nous rappeler de mauvais souvenirs. Ceux d'un certain virus nommé SARS-Cov-2, découvert pour la première fois fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan…

Toute ressemblance avec des faits ayant réellement existé est-elle dès lors totalement incongrue? " Si le risque est effectivement faible, il n'est pas pour autant totalement nul", nous a indiqué le Dr Jean Ruelle, virologue et chercheur qualifié à l'Institut de recherche expérimentale et clinique de l'UCLouvain. Petit topo pour bien comprendre de quoi on parle, où nous en sommes et vers quoi nous risquons d'aller. Ou pas.