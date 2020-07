Le vaccin, appelé AZD1222 et testé sur plus de 1000 patients, semble être sûr et entraîne une réaction positive au niveau de l'immunité, ont déclaré les chercheurs lundi.

Si les résultats sont encourageants, il est encore tôt pour crier victoire. Il s'agit des résultats de la première phase test de ce vaccin, qui passe désormais en phase 3.

Avant qu'un médicament puisse être mis sur le marché, il doit faire l'objet de tests approfondis. Cela se fait d'abord avec des tubes à essai, des cellules en culture et éventuellement des animaux de laboratoire.

Les médicaments prometteurs sont ensuite également testés sur l'homme. Cela se produit en trois phases. Tout d'abord, les chercheurs testent la dose correcte et s'il y a des effets secondaires. Les tests sont ensuite étendus et les résultats comparés aux groupes témoins. Après la troisième étape, les superviseurs doivent décider d'approuver ou non un produit.

Les tests de l'AZD1222 sont maintenant en phase 3, mais The Lancet a publié les résultats de la phase 1.

Un autre vaccin également prometteur

Un deuxième projet de vaccin, développé en Chine, a également produit des résultats encourageants, toujours selon The Lancet. Soutenu par CanSino Biologics, ce second vaccin a provoqué une forte réaction en terme d'anticorps dans un autre essai chez la plupart des quelque 500 participants.