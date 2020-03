Il pourrait s’avérer utile pour soulager les malades en insuffisance respiratoire.

Et si l’arenicole, un ver marin breton, pouvait aider les patients en insuffisance respiratoire, des suites du Covid-19 ?

C’est en tout cas l’espoir de Franck Zal, chercheur, fondateur et gérant de la société de biotechnologie Hemarina. Ce dernier a en effet développé une gamme de produits médicaux transporteurs d’oxygène à base d’arénicole, un ver marin très présent sur le littoral atlantique. Et les essais cliniques de ces solutions (qui permettent de conserver durablement du sang humain, mais aussi des organes (le temps de transportation de greffons est généralement très réduit), ont été très positifs et ont récemment fait l’objet de publications dans de grands journaux scientifiques internationaux.

Dans les jours qui arrivent, les réanimateurs pourraient donc commencer à tester une hémoglobine extraite de l’arénicole. "L’hémoglobine de ce ver est capable de transporter 40 fois plus d’oxygène des poumons vers les tissus de l’organisme que l’hémoglobine humaine. De plus, c’est un transporteur d’oxygène universel compatible avec tous les groupes sanguins", explique Franck Zal, qui a également été chercheur en biologie marine au CNRS. Grâce au sang de ce ver, les patients pourraient avoir plus d’oxygène dans le sang malgré les difficultés causées par la maladie. Le but serait alors de l’inoculer avant une intubation, de manière à éviter une éventuelle asphyxie.

D’ailleurs, dans les congélateurs d’Hemarina, 5 000 doses d’Hemo2life sont prêtes à l’emploi. Et s’il s’avère que le produit est efficace, la société morlaisienne pourra produire en quelques semaines jusqu’à 30 000 doses grâce à sa ferme d’élevage d’arénicoles créée sur l’île de Noirmoutier en Vendée (France).

"Nous sommes en train de peaufiner le protocole avec des médecins réanimateurs et des pharmacologues. Je suis en contact avec eux plusieurs fois par jour, parfois jusqu’à deux heures du matin, pour répondre à leurs questions. Il faut déterminer la bonne dose à administrer et à quel type de patient va s’adresser le traitement", précise Franck Zal.