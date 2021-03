Un virologue fait le point sur l'épidémie : "Les variants ont un tour d’avance sur les vaccins" Santé Antonin Marsac © BELGA

Mais, selon le virologue Benoît Muylkens (UNamur), les vaccins restent efficaces. " Plus la couverture vaccinale va croître, plus on contrôlera les formes graves provoquées par ce variant"