Cyril Corbet, chercheur au sein du pôle de pharmacologie et de thérapeutique (Institut de recherche expérimentale et clinique) de l’UCLouvain, remporte le prix Galien de pharmacologie 2019, pour ses travaux sur le ciblage du métabolisme des cellules cancéreuses et les opportunités thérapeutiques associées à l’acidification du microenvironnement tumoral.

Mais qu’est-ce qui se cache derrière ces termes très techniques ? " L’acidose est en fait une caractéristique majeure de la plupart des cancers. L’acidification du microenvironnement tumoral (10 fois plus acide que les tissus sains) résulte principalement de l’organisation chaotique des vaisseaux sanguins dans une tumeur qui perturbe l’élimination des protons, "déchets" du métabolisme cellulaire, indique l’UCL. Les recherches de Cyril Corbet ont permis de démontrer que l’accumulation de protons n’est pas qu’un effet collatéral de la croissance exacerbée des cellules cancéreuses mais qu’elle finit par influencer à son tour le métabolisme de ces cellules, et par là, suscite des perspectives inattendues en termes de traitement du cancer. "

Concrètement, les travaux de Cyril Corbet permettent aujourd’hui de booster la recherche sur la lutte contre le cancer, en reproduisant in vitro les conditions d’acidose tumorale dans des tests de criblage à haut débit de nouveaux agents thérapeutiques et de réévaluation dans la sphère oncologique de certains médicaments développés pour d’autres indications.

C’est le quatrième Prix Galien remporté par le Pôle de pharmacologie et de thérapeutique de l’UCLouvain.