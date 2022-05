Depuis le début de la pandémie, des scientifiques de l’UCLouvain investiguent sur les mécanismes moléculaires utilisés par le virus pour infecter nos cellules. L’objectif ? Développer un antiviral empêchant l’infection.

"Dès le début de la crise, nous nous sommes intéressés à la manière dont le virus contamine nos cellules, indique David Alsteens, chercheur qualifié FNRS et investigateur WELBIO à l’Institut des sciences et technologies biomoléculaires de l’UCLouvain. On travaille depuis six ans sur ces mécanismes, à savoir comment ce processus se traduit par une infection efficace sur nos cellules. Quand le Covid est apparu en Chine, on s’est tout de suite intéressés à ce mécanisme et on a alors tenté de comprendre quelles sont les étapes de liaison et comment ça se traduit au niveau de l’entrée du virus dans les cellules humaines."